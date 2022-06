Calendario serie A, la Salernitana ospita la Roma, il Napoli fa visita al Verona

Calendario serie A, la Salernitana ospita la Roma e il Napoli fa visita al Verona. Oggi alle 12 si è tenuta la classica cerimonia nella quale è stato stilato il calendario di serie A della prossima stagione. Secondo la nuova regola, quest’anno il Napoli e la Salernitana, così come altre squadre che appartengono alla stessa città o regione, non potranno giocare in casa nella stessa giornata, ma dovranno alternarsi. I granata iniziano subito con il botto, perché nella prima gara ospiteranno la Roma, mentre il Napoli farà visita al Verona. Di seguito il calendario completo delle 38 giornate.

1ª GIORNATA (14 agosto 2022)

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juve-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2ª GIORNATA (21 agosto 2022)

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

3ª GIORNATA (28 agosto 2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

4ª GIORNATA (31 agosto 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

5ª GIORNATA (4 settembre 2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

6ª GIORNATA (11 settembre 2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

7ª GIORNATA (18 settembre 2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

8ª GIORNATA (2 ottobre 2022)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

9ª GIORNATA (9 ottobre 2022)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

10ª GIORNATA (16 ottobre 2022)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

11ª GIORNATA (23 ottobre 2022)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

12ª GIORNATA (30 ottobre 2022)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

13ª GIORNATA (6 novembre 2022)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

14ª GIORNATA (9 novembre 2022)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria

15ª GIORNATA (13 novembre 2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce

16ª GIORNATA (4 gennaio 2023)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Verona

Udinese-Empoli

17ª GIORNATA (8 gennaio 2023)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

18ª GIORNATA (15 gennaio 2023)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Verona

Lecce-Milan

Napoli_Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

19ª GIORNATA (22 gennaio 2023)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

20ª GIORNATA (29 gennaio 2023)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Verona

21ª GIORNATA (5 febbraio 2023)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

22ª GIORNATA (12 febbraio 2023)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

23ª GIORNATA (19 febbraio 2023)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

24ª GIORNATA (26 febbraio 2023)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Verona-Fiorentina

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

25ª GIORNATA (5 marzo 2023)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Verona

Torino-Bologna

26ª GIORNATA (12 marzo 2023)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

27ª GIORNATA (19 marzo 2023)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

28ª GIORNATA (2 aprile 2023)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

29ª GIORNATA (8 aprile 2023)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza

30ª GIORNATA (16 aprile 2023)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

31ª GIORNATA (23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

32ª GIORNATA (30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

33ª GIORNATA (3 maggio 2023)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

34ª GIORNATA (7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

35ª GIORNATA (14 maggio 2023)

Bologna_Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

36ª GIORNATA (21 maggio 2023)

Atalanta-Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

37ª GIORNATA (28 maggio 2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

38ª GIORNATA (4 giugno 2023)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus