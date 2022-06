Caldo afoso rischi malori anche in Costa d’ Amalfi e Sorrento questo 2022, quando si attenuerà? Un’estate cominciata in anticipo da fine maggio, è oltre un mese che sopportiamo temperature al di sopra della media anche in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma quando si attenuer? Sentiamo che dice Carlo Giuliacci La previsione meteo per i prossimi giorni non lascia dubbi: sono in arrivo le giornate più bollenti, e per la fine del caldo dovremo attendere ancora un po’. Sarà in effetti tutta una settimana caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione e quindi dal caldo intenso, e anche se le temperature più alte si toccheranno al Centro-Sud e Isole, al Nord non andrà molto meglio, perchè qui ci saranno tassi di umidità più elevati, che renderanno la calura particolarmente afosa. Quali saranno quindi le giornate più roventi? E quando finirà questa eccezionale ondata di caldo? Vi spieghiamo tutto in questo articolo.

I giorni roventi, caldo da record

Le temperature sono destinate a salire ulteriormente già con l’inizio della uova settimana e in effetti, in base alle ultime proiezioni dei nostri modelli, le giornate nel complesso più bollenti saranno proprio quelle di lunedì 27 e martedì 28, quando in gran parte del Centro-Sud e Isole le massime saranno comprese fra 33 e 38 gradi con addirittura qualche punta fino a 40-42 gradi, specie in Sicilia, Sardegna e zone interne del Centro. Inizio settimana con temperature massime diffusamente oltre 30 gradi anche al Nord, dove però difficilmente si andrà oltre i 34-35 gradi e per di più con temporanea attenuazione del caldo martedì, quando sono in arrivo anche dei temporali, come descritto pure in nostro altro articolo: Meteo ultime notizie, martedì pausa PIOVOSA, molti TEMPORALI al NORD

In ogni caso anche al Nord l’inizio settimana, e in particolare lunedì, sarà bollente, perchè l’afa opprimente spingerà le percepite pericolosamente vicino ai 40 gradi. Nella parte centrale della settimana invece le temperature andranno incontro a una leggera flessione: caldo quindi in attenuazione ma, attenzione, ancora decisamente intenso, con temperature ben al di sopra della norma. Una calura opprimente che purtroppo insisterà anche nel fine settimana. Quando finirà quindi questa lunga e intensa ondata di calore?

La parola fine sull’eccezionale ondata di caldo

E’ la domanda che da giorni si fa la maggior parte della gente: quanto ancora dovremo sopportare questo caldo eccezionale? Arriverà prima o poi la fine di questa lunga fase rovente? Nuovi aggiornamenti sulla data della possibile fine dell’ondata di caldo inteso in effetti arrivano dalle ultime proiezioni dei nostri modelli previsionali, che descrivono anche le modalità con cui la calura soffocante verrà spazzata via dall’Italia: se ne occuperanno le fresche e instabili correnti atlantiche, che irromperanno gradualmente da nord sulla nostra Penisola. Quando avverrà tutto ciò? Quando finalmente finirà il caldo intenso? In base alle proiezioni odierne l’aria fresca atlantica comincerà a infiltrarsi sulla nostra Penisola tra martedì 5 e mercoledì 6 luglio, favorendo una prima sensibile attenuazione nelle regioni settentrionali. nei giorni successivi le correnti atlantiche dovrebbero propagarsi, gradualmente, anche al resto del Paese riuscendo così, entro la fine della settimana, a mettere fine all’ondata di caldo intenso in tutta Italia. In nase a questo scenario quindi il gran caldo dovrebbe finalmente terminare, in modo graduale, tra il 6 e il 10 di luglio.