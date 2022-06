Calcio, domani il sorteggio del calendario del prossimo campionato. Domani alle 12 verrà stilato il calendario del prossimo campionato, che inizierà nel weekend del 13-14 agosto. Un campionato insolito perché comincerà presto rispetto ai precedenti, per fermarsi a novembre per un mese a causa dei mondiali in Qatar. Ci saranno importanti novità tra cui la riconferma della asimmetria, che prevede un girone di andata regolare e turni sfalsati in quello di ritorno. Inoltre, squadre della stessa città o della stessa regione non potranno giocare contemporaneamente gare casalinghe o in trasferta, ma dovranno alternarsi. E ancora, due squadre che si incontrano nel girone di andata dovranno attendere almeno 8 turni per potersi ritrovare al ritorno. Non sono previsti derby alla prima giornata né nelle gare infrasettimanali e in, queste ultime, non si neanche scontrare Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Nei due turni di campionato, successivi alle Coppe, non si potranno affrontare le squadre che fanno parte della Champions League, dell’Europa League e della Conference League.