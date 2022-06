Cade alla processione e batte la testa: Angelina perde la vita a 69 anni. Dolore a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dove una donna ha perso la vita in seguito ad una caduta durante la processione. L’incidente si è verificato lo scorso sabato, alla fine del corteo religioso in onore di Sant’Antonio da Padova. Mentre la statua rientrava in chiesa, la 69enne è caduta improvvisamente, battendo la testa. Immediatamente è stata soccorsa dalle amiche, dai fedeli e dai frati, che, accortisi di quanto accaduto, hanno terminato velocemente la funzione.

Angelina è voluta tornare a casa ma, in seguito ai forti dolori alla testa, è stata condotta d’urgenza presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico ed un’emorragia. Trasferita immediatamente in sala operatoria, purtroppo non c’è stato niente da fare: a distanza di poche ore dall’intervento, il suo cuore ha cessato di battere.

Oggi, alle 16, saranno celebrati i funerali presso il Santuario della Spina Santa Santissima Annunziata.