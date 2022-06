Brutta sorpresa per un postino di Maiori, dalla buca delle lettere escono delle api

Quello che è accaduto a Maiori sembra la scena di un film e farebbe sorridere se non si trattasse invece di un episodio reale. Un postino, mentre svolgeva la sua regolare attività lavorativa, ha aperto una buca delle lettere sita di fronte al lungomare, nei pressi del Rione Palazzine, per raccogliere la corrispondenza. Un gesto quotidiano e abitudinario, quasi meccanico. Ma questa volta qualcosa ha scombussolato la routine lavorativa generando attimi di tensione.

Nel momento in cui la cassetta delle lettere è stata aperta dal suo interno sono uscite alcune api. Una situazione insolita che ha allarmato i residenti che, preoccupati. hanno immediatamente contattato i Vigili del Fuoco per controllare la presenza o meno di un nido di api all’interno della buca delle lettere. Una preoccupazione legittima considerato che si tratta di una zona molto frequenta anche da bambini che spesso si intrattengono a giocare proprio in quell’area.