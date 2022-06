Botte da orbi ad Amalfi fra giovani, dopo i casi di ubriachi a Positano e Ravello occorre aumentare i controlli. Saranno le videocamere di sorveglianze a verificare cosa sia successo in piazza nella capitale della Costiera amalfitana. Si racconta di tavolini e sedie lanciate, ma non ci sono denunce e neanche feriti che sono andati in Ospedale o soccorsi. Fatto sta che questi episodi, non così eclatanti, si verificano nel by night a causa soprattutto dell’alcol, nella Città della Musica sono spesso i matrimoni e gli inglesi i principali protagonisti, a Positano addirittura il 118 è impegnato quasi in tutti i finesettimana con casi del genere con il rischio di far rimanere scoperti altri casi più importanti. Segni dei tempi e dell’eccessiva affluenza che sta arrivando in Costiera , ma occorre sicuramente aumentare i controlli in generale vale per tutto il territorio

Foto archivio