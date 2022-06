Boom di turisti a Ravello, scatta l’ordinanza per schiamazzi. Boom di turisti per la Costiera Amalfitana: non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, sono tornate ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Già nel corso di maggio è stato registrato un significativo aumento delle presenze, cosa che ha indotto alcuni sindaci ad aumentare gli standard di sicurezza.

In particolare, nel Comune di Ravello è stato attivato il servizio di vigilanza notturna nel centro storico. Una soluzione messa in campo dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Paolo Vuilleumier per stroncare sul nascere il fenomeno degli schiamazzi notturni dei gruppo di turisti ubriachi, reduci dai banchetti di nozze.

Sono circa 500 in tutto i matrimoni (civili, religiosi e simbolici), specie di coppie straniere, prenotati a Ravello dallo scorso aprile, fino al prossimo ottobre. La convenzione stipulata attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione dal Comune di Ravello con la Selpol srl, istituto di vigilanza con sede a Roccapiemonte, prevede due unità in servizio per quattro ore giornaliere, dalle 23 alle 4 del giorno seguente, fino al 31 ottobre.

Il costo del servizio è di 18mila euro oltre Iva, somma che sarà coperta dai proventi derivanti dalla tassa di soggiorno. Il servizio di vigilanza coprirà la piazza e le aree limitrofe del centro storico, dove saranno operativi costantemente e contemporaneamente due uomini in divisa e armati.

“Ravello e’ un paese che fa della tranquillità il suo biglietto da visita e per tutelare questo bene bisogna garantire silenzio e rispetto delle regole per tutti – ha dichiarato all’AGI il sindaco – la grossa affluenza turistica già da maggio ci ha indotto a garantire il servizio in un orario in cui il corpo di polizia municipale non e’ in servizio”