L’alta pressione nord-africana sarà protagonista sull’Italia negli ultimi giorni di giugno e con molta probabilità anche all’inizio di luglio.

Caldo al Sud

Sull’Italia il nucleo più rovente della massa d’aria subtropicale interesserà il Centro-Sud dove le temperature saliranno fino a 40 gradi e localmente anche oltre, specie al Sud e sulle Isole. Clima molto caldo e a tratti anche afoso; temperature massime in ulteriore aumento con valori per lo più fra 29 e 37 gradi, ma con punte vicine ai 40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e anche più elevate in alcune aree del Sud e delle Isole.

Temporali al Nord

Il caldo e l’afa saranno comunque a tratti intensi anche al Nord, dove tuttavia si continuerà a sentire di tanto in tanto l’influenza delle correnti instabili e perturbate che incalzano dall’Europa occidentale. In particolare, nella giornata di martedì una perturbazione (la n.9 del mese) attraverserà le regioni settentrionali, dove si verificheranno dei temporali localmente intensi, in particolare sulle Alpi e al Nord-Ovest.

Allerta ondate di calore in Campania

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. Fino alle 8 di mercoledì 29 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7÷8°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50÷60% e in condizioni di scarsa ventilazione.