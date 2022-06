Black out in Costiera Amalfitana, arrivano i gruppi di continuità. Continuano i disagi in Costiera Amalfitana, in seguito al black out che ha colpito ieri sera diversi Comuni, tra i quali Amalfi, costretta a tenere la processione del Santo Patrono al buio. Alla fine della corsa di Sant’Andrea è tornata la corrente elettrica, ma verso la mezzanotte se ne è andata di nuovo in mezza Costiera Amalfitana. Ad essere interessati dalla mancanza di elettricità Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani e Tramonti.

“Ci sono stati guasti multipli sulla rete elettrica della costiera legati alle forti ondate di calore. I tecnici di E-Distribuzione, prontamente intervenuti, hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte e continuano a farlo per far fronte all’emergenza. Sono state installate power station, ossia grossi gruppi di continuità e montati “cavi-attrezzo” che consentono di fare una sorta di by-pass alle linee elettriche danneggiate. I tecnici di E-Distribuzione lavorano ad ogni modo anche alla riparazione dei guasti”, ci hanno fatto sapere fonti ufficiali dell’Enel.

“Il guasto è stato ripristinato attraverso il completamento della riparazione sul cavo. Avevamo un doppio guasto su cavo interrato della rete di media tensione che serve i comuni di Amalfi, Atrani e Ravello. Oltre ad avere installato le power station e i cavi attrezzo per riprendere il più rapidamente possibile l’erogazione di energia elettrica, i tecnici di E-Distribuzione hanno lavorato anche alla riparazione del guasto. Le operazioni di riparazione si sono ora concluse, il che permette alla rete elettrica di rientrare in normale assetto di funzionamento”.