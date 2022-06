BLACK OUT A Via San Cesareo Sorrento

Improvvisi guasti tecnici Enel a

Sorrento

Sabato 18 Giugno e anche ieri sera dalle 20.00 un tratto di Via San Cesareo dalla piazzetta Sedil Dominova verso Bar Tasso al buio per molte ore.

Gravi disagi nel centro storico di Sorrento precisamente in Via San Cesareo all’altezza dell’edicola della Madonna del Carmine, causa mancanza e distibuzione di corrente elettrica.

Squadra di emergenza Enel proveniente da Castellamnare di Stabia sul posto solo a tarda serata per emergenza straordinaria al comune di Lettere quasi completamente al buio.

Negozi e abitazioni senza luce per oltre due ore secondo testimonianze raccolte in loco.

Ristoranti e bar hanno subito notevoli danni. I ristoratori costretti a mandare via la clientela in attesa delle pietanze.

Sicuramente incidenza di un sovraccarico di potenza per numerose attività commerciali e non.

L’Enel con uno specifico sopralluogo solo la mattina del 19 giugno ha provveduto a interventi su impianti e cassette lungo la strada di Via Tasso e Sedildominova.

Ieri guasto che si è ripetuto sempre allora di cena.

Le verifiche tecniche solo a tarda notte. Dopo aver riparato il guasto sabato notte con la luce e corrente ripristinata a tarda notte si sta organizzando una raccolta di firme per fare una petizione e ricorrere alle vie legali.

I nostri amici ci parlano di vecchi problemi e guasti improvvisi sulla rete che durano da oltre 20 anni.

Ci chiediamo a cosa siano serviti questi lavori invasivi della Terna nei pressi del cimitero e i tanti annunci dell’Enel di potenziamenti in Penisola Sorrentina.