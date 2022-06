Biennale di Procida 2022, prima edizione della biennale di arte contemporanea della città di Procida

PROCIDA – Dal 3 al 10 Luglio 2022 si terrà la prima edizione della Biennale di Procida presso la Torre degli Infernali, storica location che fa parte delle cinque torri d’avvistamento saracene.

Con il patrocinio morale dell’amministrazione comunale procidana, la Biennale di Procida vede esporre oltre cinquanta artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, giunti appositamente sull’isola per dialogare sul tema del “Mare”. Questo, infatti, il tema scelto per questa primissima edizione della Biennale di Procida: il “Mare” visto come importante punto di incontro e confronto tra popoli e culture diverse, fonte di riconciliazione culturale ed artistica nonché possibile “cura” contro ogni potenziale guerra. Oltre cinquanta sono gli artisti internazionali, tra pittori e scultori, che sono accorsi sull’incantevole “Isola di Arturo” di morantiana memoria per celebrarla attraverso le loro opere di carattere figurativo.

La cerimonia d’inaugurazione si terrà Domenica 3 Luglio 2022, alle ore 18:30, presso la Torre degli Infernali. Ad aprire la serata, condotta e moderata dal giornalista e sociologo Ivan Guidone, i saluti del primo cittadino Raimondo Ambrosino, seguiti dagli interventi del curatore dell’evento Nicola Porta, della direttrice artistica Lilliana Comes e della storica dell’arte Antonella Nigro. Per l’occasione, la poetessa Annamaria Farricelli reciterà un componimento poetico dedicato all’isola di Procida, seguito da un intervento dello storico locale Giacomo Retaggio ed una performance poetica di Vincenzo Ambrosino recitata nel dialetto isolano.

A seguire la cerimonia di consegna del Premio Biennale di Procida, consistente in una elegante targa onorifica riproducente l’opera “Guardiana di un Faro” (olio su tela, 50 x 70 cm), realizzata appositamente per l’evento dall’artista Lilliana Comes. Tra gli artisti, intervenuti da tutt’Italia e perfino dalla Colombia, Bulgaria, Portogallo, Polonia e Svizzera, brillano due giovanissimi talenti campani: Leila Veneziano e Yehudith Maria Ferrara, rispettivamente di otto e dodici anni.

A concludere l’evento, una squisita degustazione di piatti tipici appartenenti alle tradizioni gastronomiche di Procida, a cura dell’artista procidana Marilisa Serpico e da un gruppo di preziose collaboratrici. Il giorno successivo, il 4 Luglio 2022 alle ore 10:00, si svolgerà invece la consegna del Premio Biennale di Procida – Sezione Arti Letterarie a tre scrittori d’eccezione per meriti legati alle Arti Letterarie: il giornalista-attivista Maurizio Bolognetti per la categoria Dossier, lo scrittore Stefano Esposito per la categoria Romanzo e la poetessa Annamaria Farricelli per la categoria Poesia.

A tal proposito, come scrive nel suo testo critico Antonella Nigro: «L’arte, la letteratura, la poesia trovano a Procida un’ispirazione profonda e proficua e la Biennale 2022 si pone su questa scia di amore, ricerca e proposta culturale». Mentre, Lilliana Comes, direttrice artistica dell’evento afferma: «Non posso che augurare che sia l’Arte e la Cultura, con i loro intensi messaggi di riflessione, a navigare sempre verso i porti sicuri dell’apprendimento e che sia l’isola di Procida una figura ispiratrice di tanta meraviglia».

Viscerale quanto afferma l’ideatore della biennale Nicola Porta: «Ho voluto ideare questa biennale come un segno d’amore per questa splendida isola che non solo mi ha dato i natali, ma mi ha anche dato tantissima ispirazione per le mie opere». Saliente quanto afferma il coordinatore artistico, il sociologo Ivan Guidone: «L’Arte ha da sempre unito i popoli e questa biennale all’interno del contesto di i Procida Capitale italiana della Cultura va intesa come un ennesimo riscatto del nostro Sud, che si conferma sempre più ancora di salvezza dalle barbarie del mondo».

Di seguito, l’elenco degli artisti partecipanti all’edizione 2022 della Biennale di Procida: Sandra Andretta (Belluno), Gemma Amoroso (Caserta), Arca Annoiato (Procida), Rosalba Ascione (Caserta), Emiana Assante Di Cupillo (Procida), Loredana Bernardo (Procida), Norma Bini (Latina), Giuseppe Caputo (Caserta), Iula Carcieri (Caserta), Candida Cardito (Procida), Serena Casali (Treviso), Orazio Casbarra (Benevento), Maria Comparone (Caserta), Lilliana Comes (Napoli), Micki Daquino (Procida), Nera D’Auto (Salerno), Anna De Rosa (Salerno), Clara De Santis (Salerno), Rosanna Di Carlo (Caserta), Anna Di Maria (Napoli), Rita Feola (Caserta), Giuseppe Ferraiuolo (Caserta), Yehudith Maria Ferrara (Napoli), Maria Fontanella (Napoli), Leonardo Guarino (Salerno), Alfredo Guerrieri (Aversa), Fortunata Iuliano (Salerno), Dora Kalinova (Bulgaria), Antonio Salvatore Maio (Calabria), Angiolina Marchese (Roma), Silia Pellegrino (Napoli), Beata May (Polonia), Agrippino Martello (Svizzera), Josè Miranda (Portogallo), Carmelo Mitrano (Caserta), Josefina Nucci Howell (Colombia), Elena Ostrica (Salerno), Ylenia Pilato (Ischia), Nicola Porta (Procida), Antonio Punzo (Napoli), Raffaela Russo (Caserta), Claudia Rech (Ischia), Riccardo Minervino (Napoli), Giovanna Rispoli (Salerno), Josè Pedro Santos (Portogallo), Carmela Sbrescia (Napoli), Maria Antonietta Scala (Napoli), Anna Scopetta (Caserta), Marilisa Serpico (Procida), Leila Veneziano (Procida), Maria Rosaria Verrone (Salerno), Rosanna Vetturini (Calabria), Anna Maria Zoppi (Caserta).

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile tutti i giorni presso gli spazi espositivi della Torre degli Infernali (sita in via Giovanni da Procida, 80079 Procida), dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00. Per informazioni: +39 348 370 6134.