Positano. Questa mattina, alla fine della Santa Messa delle 11.00, sono stati consegnati i riconoscimenti per la decima edizione del premio “San Vito Community Positano”, un riconoscimento assegnato in questi anni a tutte le persone che si sono distinte per il loro impegno civile, ecclesiale, assistenziale, culturale e sanitario. Dopo il mondo della scuola, quest’anno si è premiato chi, con passione ed impegno, diffonde la bella notizia del Vangelo facendo conoscere Gesù ai ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento dell’Eucaristia.

Proprio lo scorso anno Papa Francesco ha istituito il ministero del catechista, ricordano che il catechista è nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo, che istruisce a nome della Chiesa. Un’identità che solo mediante la preghiera, lo studio, la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità.

Il premio “San Vito Community Positano” assume, dunque, quest’anno una dimensione pastorale volto soprattutto a sostenere ed incoraggiare quel servizio non sempre riconosciuto ed apprezzato ma che forma i cuori.

A Maria maestra spirituale, a San Vito nostro patrono, affidiamo le catechiste, i nostri giovani ed i ragazzi affinché possano sperimentare la vita buona del Vangelo.

Hanno ricevuto il premio “San Vito Community Positano” le catechiste: Gemma Fiorentino, Maria Chiara Di Martino, Adriana Parlato, Angela Mascolo, Beatrice Cinque, Colomba De Martino, Giovanna Caso, Giovanna Coppola, Lucia Iovine, Luciana De Martino, Maria Amendola, Mariangela Marrone, Marianna Di Martino, Stefania Lauretano, Maria Rosaria Sorrenti, Giuseppina Marrone.