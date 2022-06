Basket, il Givova Scafati torna in serie A dopo 14 anni. Con un risultato di 73-60, il Givova Scafati batte il Cantù e agguanta la massima serie per la prossima stagione, dove troverà un’altra squadra campana, il Napoli. Un successo meritato per il team del presidente Longobardi, ottenuto a suon di risultati positivi: 25 vittorie e 5 sconfitte nel campionato e 3 vittorie nei playoff. I sostenitori dei salernitani, tantissimi, hanno fatto registrare il pienone, come annunciato in mattinata dalla società!

Givova Scafati-Acqua S.Bernardo Cantù 73-60 (21-11, 19-8; 21-23, 12-18)

Scafati: Mobio 4, Daniel 6, Grimaldi n.e., Perrino n.e., Parravicini 3, De Laurentiis 8, Clarke 18, Rossato 8, Cournooh 5, Monaldi 8, Cucci 2, Ikangi 11. All. Rossi

Cantù: Stefanelli 3, Bryant 8, Vitali 6, Nikolic 7, Borsani n.e., Da Ros 4, Bucarelli 14, Cusin, Bayehe 14, Allen 4, Severini, Tarallo n.e. All. Sodini

Arbitri: Gagliardi, Caforio e Salustri.