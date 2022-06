Barche tra Positano e Punta Campanella senza controlli: ecco come distruggono l’ambiente

La vacanza in barca o nave è il settore in crescita più rapidamente nell’ultimo decennio, soprattutto se si parla di crociere che ogni anno trasportano decine di milioni di passeggeri nel mondo. Oltre l’inquinamento delle sostanze chimiche che si producono a terra, quello della navigazione è il modello di vacanza che inquina di più in assoluto, con un’elevatissima incidenza nella produzione totale di CO2 del settore turistico, e che è colpevole della distruzione dei sistemi marini. Centinaia di barche solcano ogni giorno i mari della costiera amalfitana e sorrentina, portando si un afflusso turistico notevole, ma altrettanto inquinamento tra le acque di Positano, Nerano e l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Una vera e propria oasi, quest’ultima, che pullula di specie marine per l’appunto protette. Le emissioni dei motori delle navi includono ossidi di azoto, ossidi di zolfo, anidride carbonica e polveri sottili. Gli scienziati stimano che entro il 2030, l’inquinamento atmosferico dovuto alle imbarcazioni oceaniche nelle acque statunitensi, ad esempio, aumenterà dal 100 al 200 per cento.