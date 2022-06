Ballano e si divertono in discoteca, poi si schiantano: Giuseppe morto a 21 anni. La tragedia è avvenuta a Giugliano, in provincia di Napoli. Dopo una serata in discoteca, tra balli e divertimento testimoniati da video postati sui social, l’incidente: Giuseppe Capodanno, 21 anni, è deceduto, mentre le tre ragazze che viaggiavano con lui sono ferite.

Il giovane era alla guida di una Fiat 500 di cui ha perso il controllo: la vettura è andata a sbattere contro un guard rail e si è ribaltata. Per lui non c’è stato nulla da fare.