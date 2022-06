Autobus turistici in Costiera Amalfitana: sono quattro i sindaci a chiedere la deroga. È in programma per oggi la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, durante la quale si tornerà sul tema del momento: la mobilità. Alcuni dei 13 comuni richiedono, infatti, deroghe all’ordinanza dell’Anas.

Il documento prevede il senso di marcia obbligatorio in direzione Positano-Vietri sul Mare per i mezzi di dimensione inferiori ai 10 metri di lunghezza e superiori ai 6 metri. Con deroga, nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre, per i soli veicoli adibiti al trasporto di persone di medesime dimensioni che potranno transitare in direzione opposta tra le 9 e le 11 da Ravello a Positano, e tra le 16 e le 19 da Ravello ad Amalfi.

La lettera è firmata dai primi cittadini di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori e Minori.

“Vogliamo garantire il transito anche in senso opposto per i bus turistici con prenotazioni nelle nostre strutture, le macchine e le autovetture. In deroga a quelle che sono le targhe alterne. Voglio privilegiare i turisti che pernottano nelle nostre strutture. Facilitando grandi cerimonie e matrimoni. Non vogliamo appesantire la viabilità, anche perché sfruttiamo il transito via mare”, ha detto il sindaco di Maiori, Antonio Capone.