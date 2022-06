Auto in fiamme sull’autostrada a Torre Annunziata sull’autostrada A3 Napoli-Salerno. Momenti di paura in direzione Napoli all’uscita del casello di Torre del Greco. Il conducente è riuscito ad uscire in tempo dalla vettura. Sul posto un’ambulanza per trasferire il ferito al pronto soccorso del Maresca a causa del fumo che ha provocato un’intossicazione.

Paura anche tra gli altri automobilisti che vedendo le alte fiamme hanno dato l’allarme. Arrivati i soccorsi hanno spento le fiamme e la viabilità è tornata alla normalità.