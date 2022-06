Auto a passo d’uomo nella galleria di Gragnano in direzione Sorrento. Nuovi aggiornamenti per la situazione del traffico oggi, sabato 25 giugno 2022. Attualmente, le automobili si muovono a passo d’uomo nella galleria di Gragnano in direzione Sorrento. Lunga la coda di veicoli che deve raggiungere la Penisola Sorrentina. In direzione Napoli, invece, la strada è libera.

Insomma, la situazione sembra essere meno grave del solito: le targhe alterne e le limitazioni a Meta ed in Costiera Amalfitana sembrano dare i loro frutti.