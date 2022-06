Auguri Gegè, una guida e persona di cultura con Meta nel cuore Eugenio “Gege'” Lorenzano, nasce a Piano di Sorrento nel 1962. Per anni ha vissuto a Meta, il suo “paesello” nella penisola sorrentina. Dalla figlia un messaggio: “Non possiamo scegliere chi è nostro padre, ma se avessi una scelta, sceglierei comunque te. Buon compleanno al re dei papà”.

Un augurio speciale anche da noi di Positanonews. Gegè Lorenzano è una delle guide più esperte della Campania, ma anche bravissimo giornalista, conoscitore della politica Sud Americana, dello sport, del ciclismo epico e tantissimo del suo territorio e dei personaggi .

Dopo aver conseguito il diploma tecnico-nautico si e’ laureato in lingue e letterature straniere moderne all’Istituto Universitario Orientale di Napoli presentando una interessante tesi in lingua portoghese inerente la ricostruzione storica di una società di studi portoghesi a Napoli.

Appassionato di ciclismo, politica estera, storia e geografia e’ divenuto giornalista pubblicista conseguendo un diploma superiore all’Istituto di Giornalismo e della comunicazione televisiva di Roma diretto dal giornalista Gino Pallotta.

Poliedrico e sensibile ha anche composto ed interpretato e pubblicato testi di canzoni musicate da Diego Maresca dal titolo “Non sono canzoni d’amore”.

Gegè lavora da molti anni come guida turistica poliglotta in Campania o come accompagnatore turistico in giro per il mondo.

Il ciclismo e’ stato sempre il suo chiodo fisso, tanto da divenire correttore di bozze e di dati dell’Almanacco del ciclismo che ogni anno pubblica il mitico Lamberto Righi.

Ha pubblicato 13 storie di ciclismo , storie vere, seppure parzialmente romanzate ed intrecciate con le altre passioni di Gege’: la politica estera, l’America Latina, le minoranze etniche, le lingue straniere, la storia e soprattutto i paradossi umani, sportivi e storici; in essi si possono riscontrare timidi elementi autobiografici, ma e’ sempre la straordinaria umanità del campione, del gregario o addirittura del ciclista sconosciuto che viene rimarcato dalla penna di Lorenzano.

Gegè è una delle persone che maggiormente apprezziamo sul territorio, fra l’altro ci ha portato un altro grande, che già apprezzavamo e conoscevamo per i nostri trascorsi in Irpinia, il paesologo Franco Arminio.

Ecco in un certo senso Gegè è il paesologo delle coste.. oltre a essere un nostro grande amico

Auguri Gegè!