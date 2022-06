.Auguri a Gennaro Sosto nuovo Direttore Generale dell’ASL Salerno

Dal Conte Cav. don Attilio De Lisa del Comune di Sanza nella diocesi di Teggiano-Policastro arrivano apertamente gli auguri di buon lavoro sia all’ingegnere Sosto presso questa ASL di via Nizza Salerno che al precedente Iervolino indirizzato all’ASL Napoli 2.

Inoltre dal Sottoscritto arriva il Benvenuto da dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere derivante dall’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze in continuazione dal 1° giugno 2003 assegnato al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri e dopo dieci anni nel Reparto dell’U.O. di Medicina Interna, dal mese di marzo 2013 con la Dott.ssa Maria Ruocco (sia come categoria protetta al rispetto della Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente che dopo partecipe nel tempo a corsi formativi obbligatori aziendali con elogio anche dei Responsabile Aziendale CUP-Ticket,Liste di Attesa e Governo Agende Ambulatoriali) con disposizione meritevole spostato in Direzione Sanitaria presso l’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali di cui nel tempo divenuto Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa, del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI al rispetto delle disposizioni centrali (visibile anche a livello di sito aziendale) e dal mese di Aprile 2022 dopo visita effettuata dal Medico Competente con la nuova mansione presso l’Ufficio Performance nell’ospedale e del Distretto Sanitario n. 71 Sapri/Camerota di supporto ai due Direttore Sanitario Claudio Mondelli ed Amministrativo Alfonso Manzo con tanto di disposizione congiunta locale e delibera del precedente Direttore Generale al rispetto della Direzione Strategica centrale Generale, Sanitaria ed Amministrativa.

Sottolinea anche che dal 2008 è in possesso dal 2008 di requisiti superiori di cui Master Universitario di I° Livello Management nelle Organizzazioni Sanitarie oltre sia ai Corsi Formativi Obbligatori Aziendali che quelli richiesti ogni anno per la Formazione Professionale di Carriera in continua Evoluzione.

Per l’ASL di Salerno è stato nominato il dottor Gennaro Sosto che inoltre rimarrà responsabile del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Costiera Sorrentina.

Sosto ha diretto l’ASL Napoli 3 Sud dal 2019, dal 2016 al 2016 è stato Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regione Molise, ha diretto l’Unità Operativa Complessa Gestione Infrastrutture e Tecnologie dell’ASP di Cosenza e l’Unità Operativa Complessa Attività tecniche e Patrimonio ex AS n.3 di Rossano.

“E’ un impegno a valorizzare e a non disperdere tutte le esperienze amministrative che si sono sviluppate in questi anni difficili” commenta De Luca a margine della nomina dei nuovi Direttori Generali.

Infine il Cav. Attilio De Lisa da circa 25 anni iscritto al Sindacato CISL FP Funzione Pubblica Salerno ed oltre, nei prossimi giorni, farà recapitare gli Auguri e il Benvenuto al nuovo Direttore Generale anche a livello di Direzione Centrale Aziendale.