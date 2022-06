Attenti a non esagerare

Quando si parla o si scrive di Positano, bisogna fare molta attenzione alla pubblicità di richiamo. Tutto quanto riguarda il nostro splendido paese, và preso con le pinze. Un evento, la presenza di un personaggio sportivo o del cinema, dello spettacolo, di un politico, di uno yatch ecc. diventa un elemento di promozione.

Questo comporta che in tanti vengono attratti oltre che dalla bellezza dei nostri luoghi, anche da questi eventi.

Non possiamo ospitare tante presenze, non siamo attrezzati per garantire loro una serena permanenza, non abbiamo servizi sanitari capaci di fronteggiare flussi del genere. Non c’è una guardia medica, non ci sono servizi igienici sufficienti, l’emergenza 118 andrebbe potenziata sia a terra e sia soprattutto a mare d’estate.