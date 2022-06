Atrani: limitato l’accesso delle salme dei cittadini di Ravello al Cimitero. Il consiglio comunale di Atrani con delibera n. 7 del 27 aprile 2022 approva all’unanimità la mozione inerente le criticità del cimitero comunale di Atrani (situato in località Castiglione di Ravello) e dei posti auto assegnati dalla provincia di Salerno al Comune di Atrani pertinente al cimitero sito sulla ex strada statale 373 e successivamente trasformati dal Comune di Ravello in strisce blu . In tal senso la mozione intende promuovere un incontro con l’Amministrazione Comunale di Ravello per:

– regolare da parte del Comune di Ravello il ristoro delle spese normalmente sostenute per i servizi cimiteriali dal Comune di Atrani;

– verificare l’ampiezza del territorio in cui risiedono i cittadini di Ravello che possono accedere al cimitero di Atrani;

– chiedere al Comune di Ravello ed al suo Ufficio Tecnico la massima collaborazione per agevolare le procedure di ampliamento del cimitero;

– approfondire con il Comune di Ravello anche la questione del parcheggio pertinente al cimitero sito sulla ex strada statale 373 .

Nelle more di formulare l’incontro, in data 8 giugno 2022 il consiglio comunale di Atrani modifica l’art. 55 del regolamento di polizia mortuaria stabilendo che possono accedere al cimitero le salme dei cittadini di Ravello che al momento del decesso risiedono

nelle seguenti strade:

via Civita (limitata fino all’incrocio con via Grotta Petina);

via Carusiello (limitata fino all’incrocio con il cimitero di Atrani);

via Castiglione;

via Famiglia Bove;

via Grotta Petina;

via per Amalfi (fino al confine con il Comune di Atrani).

Si passa dalle 18 vie comunali stabilite nel 2006 a soli 6 vie comunali, vista l’emergenza di carenza di loculi cimiteriali, quindi non tutte le salme dei cittadini di Castiglione di Ravello potranno più accedere al Cimitero di Atrani come in passato.