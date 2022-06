Atrani: le modalità di accesso alla spiaggia libera per i cani. Possono accedere alla spiaggia libera (spiaggia di Ponente) nelle fasce orarie dalle 8.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 17.30 i cani di piccola e media taglia (per cani di piccola taglia si intendono i cani con peso da adulti inferiore ai 10kg – per cani di media taglia si intendono i cani con peso da adulti inferiore ai 25 kg) che siano iscritti all’anagrafe canina del Comune di Atrani con relativo deposito del Dna e dotati di apposito microchip. I proprietari/detentori dei cani:

devono mantenere la guinzaglio il cane;

devono verificare che i cani siano esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;

devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;

hanno l’obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare ai cani in caso di rischi per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori.

Non è consentito l’accesso in alcuna maniera ai cani di natura aggressiva o molto territoriale, indipendentemente dalla razza o taglia ed è interdetto l’accesso ai cani di sesso femminile in “calore”.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000, 00 euro.