Atrani, iniziano i prelievi per l’identificazione genetica dei cani. Si terrà nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno dalle ore 9.30 alle 12 l’effettuazione dei test per la campionatura genetica dei cani presenti sul territorio di Atrani.

I prelievi, incluso il test per la Leishmaniosi, saranno effettuati dall’Unità Operativa Veterinaria Area Interdistrettuale 62/63 diretta dal dott. G. Bruno.

Si tratta del primo passo verso la realizzazione di una banca dati dei Dna per identificare i padroni “distratti” che non raccolgono le deiezioni dei propri cani.

L’amministrazione invita i proprietari a recarsi presso i locali della palestra comunale in piazzale Europa sia per senso civico sia per non incorrere nelle sanzioni previste per l’omessa registrazione ed identificazione genetica del proprio animale. Si consiglia, specie per i cani di taglia medio-grande e/o aggressivi, di avere con sé la museruola.