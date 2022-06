Atrani, il 49enne Giacinto Spinaccio realizza un sogno con la convocazione nella Nazionale di Pallacanestro Over 45

Atrani. I sogni non vanno mai abbandonati. Giacinto Spinaccio, che esercita la professione di dottore commercialista a Positano, all’età di 49 anni si riprende quello che gli spettava, a risarcimento di una carriera in serie A, che solo circostanze avverse non gli hanno permesso di compiere. Ora arriva la convocazione nella Nazionale di Pallacanestro Over 45 dopo una carriera nelle serie minori, con record di punti segnati. È tutt’ora capitano della Promozione del G.S Minori Costa d’Amalfi vero manuale di Pallacanestro per i suoi compagni più giovani. La Nazionale allenata da coach Valli che ha allenato anche ad Avellino e Scafati negli anni passati, oltre a Spinaccio annovera nel suo roster ex campioni come Abbio, Rombaldoni e Foiera e disputerà i campionati europei a Malaga incontrando in ordine dal 25 giugno Germania, Spagna e Ungheria.

Una grande soddisfazione per tutto il movimento della pallacanestro in Costa d’Amalfi vedere il suo giocatore più forte di tutti i tempi approdare in nazionale anche se Over 45,tutta La Costa è pronta a fare il tifo per lui, orgogliosa per il traguardo raggiunto.