Atrani ed Amalfi, auguri a Mamadou e Daba per la nascita del piccolo Andrea War

Le città di Atrani ed Amalfi festeggiano la lieta notizia della nascita del piccolo Andrea War, terzogenito di Mamadou (conosciuto come Mimmo) e Daba, entrambi originari del Senegal che da anni vivono in costiera amalfitana dove sono amati e benvoluti da tutti.

Il piccolo Andrea ha illuminato come un raggio di sole la famiglia di Mamadou e Daba andandola ad arricchire ancor di più di amore e felicità.

Al piccolo Andrea auguriamo una vita ricca di gioia e serenità e formuliamo le nostre felicitazioni a Mamadou e Daba per il lieto evento.