Atrani, convocato per mercoledì 8 giugno il consiglio comunale: ecco l’ordine del giorno. Ad Atrani, in Costiera Amalfitana, il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per il giorno 8 giugno 2022 alle ore 16.30 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la sala consiliare, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Addizionale comunale all’Irpef Anno 2022 – Conferma;

2. Aliquote IMU Anno 2022 – Conferma;

3. Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2024 – Approvazione;

4. Bilancio di previsione 2022/2024 – Approvazione;

5. Modifica artt. 10 e 17 del regolamento per il decoro urbano.