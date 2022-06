Atrani: come usufruire della tariffa ridotta in spiaggia. Con la delibera di giunta, la n.68, il Comune di Atrani ha reso note le tariffe ridotte per quanto riguarda i lidi in concessione demaniale sulla spiaggia denominata “Scoglio a Pizzo” e quella lato “Arcate”.

Possono usufruire della tariffa giornaliera ridotta postazione ombrellone/lettino, tariffa ridotta abbonamenti mensili postazione ombrellone/lettino, tariffa ridotta abbonamenti dieci giorni postazione ombrellone/lettino i possessori dei seguenti requisiti:

1. Residenza anagrafica alla data del 31.05.2022 nel Comune di Atrani ed effettiva abituale dimora nel territorio del Comune di Atrani. Ai fini della verifica dell’effettiva abituale dimora:

I. Si terrà conto del consumo di acqua, luce e gas nell’arco dei 12 mesi precedenti alla domanda;

II. non avere nucleo familiare disgiunto ovvero i coniugi devono avere la residenza anagrafica nel Comune di Atrani;

III. il medico di base e/o pediatra dei componenti del nucleo familiare anagrafico deve appartenere all’ ASL – Distretto 63 Cava de‘ Tirreni/Costa d’Amalfi il cui studio medico è ubicato nei seguenti comuni di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Scala;

IV. l’iscrizione nell’anno scolastico 2021-2022 di eventuale prole con età pari o inferiore ai 14 anni deve risultare presso l’istituto comprensivo statale Amalfi (scuola dell’infanzia sezioni di Amalfi e Atrani, scuola primaria Amalfi cap., secondaria di I grado – Amalfi), l’istituto comprensivo statale di Maiori (scuola dell’infanzia, scuola primaria, e secondaria di I grado), l’Istituto Comprensivo Statale Ravello (scuola dell’infanzia, scuola primaria, e secondaria di I grado), la scuola Paritaria Mariano Bianco – Amalfi;

V. essere in regola con il pagamento dei tributi locali e non avere obbligazioni pecuniarie non assolte nei confronti del Comune di Atrani (a titolo di esempio locazioni, fitti, cartelle esattoriali o/o sanzioni pecuniarie definite e non più ricorribili).

2. Residenza anagrafica ed effettiva abituale dimora in un immobile per uso abitazione;

Possono effettuare richiesta di tariffa ridotta per abbonamento mensile e tariffa ridotta per abbonamento 10 giorni, di comune accordo, fino a tre nuclei familiari anagrafici e i cui componenti hanno i requisiti di cui al punto 1 e 2.

In caso il richiedente rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia e verrà avviata la procedura per la cancellazione dall’anagrafe comunale nelle forme previste dalla legge.

Per ogni postazione, composta da un ombrellone con un lettino e una sedia, saranno ammesse di norma al massimo 5 persone di cui 2 almeno bambini.

All’atto della prenotazione dovranno essere inseriti tutti i cognomi dei fruitori.

Possono accedere alla postazione con tariffa ridotta ombrellone/lettino solo e soltanto i richiedenti e i relativi componenti del nucleo familiare che devono avere i requisiti di cui al punto 1 e 2.

Il numero massimo di postazioni per Tariffa ridotta, tariffa ridotta abbonamenti mensili, tariffa ridotta abbonamenti 10 giorni è stabilito in circa 40 stalli di cui per gli abbonamenti mensili circa 10 postazioni in zona A e circa 10 postazioni in zona B.

Nel caso in cui le postazioni vengano utilizzate in misura inferiore rispetto al numero sopra stabilito, possono essere utilizzate in ordine di preferenza prima per le altre tariffe ridotte e poi per le tariffe ordinarie.

Il numero definitivo delle postazioni balneari ed il loro posizionamento potranno variare, essendo dipendenti dalle procedure tecniche di individuazione dei limiti delle concessioni demaniali e correlato allo stato di erosione delle spiagge.

Nel caso di tariffa ridotta abbonamento 10 giorni si fa presente che i 10 gg devono ricadere per intero nel mese di riferimento.

Il pagamento degli abbonamenti dovrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito/bancomat o tramite bonifico sull’ IBAN intestato al Comune di Atrani almeno due (2) giorni prima dell’inizio dell’abbonamento.

Si evidenzia che in caso di avverse condizioni meteo-marine, la linea del mare potrebbe raggiungere le postazioni delle prime file, rendendole inutilizzabili per alcuni giorni durante la stagione estiva; ciò non può essere oggetto di contestazioni, trattandosi di eventi di forza maggiore.

Eventuali limitazioni nell’utilizzo delle postazioni balneari derivanti da restrizioni previste da normative nazionali, regionali o disposizioni locali non comporteranno per il Comune di Atrani alcun obbligo di rimborso parziale delle somme corrisposte.

Il contratto di noleggio attrezzature balneari è individuale e quindi non trasmissibile e/o cedibile per il subnoleggio, pena la sanzione prevista da apposita ordinanza sindacale.

Possono usufruire della tariffa ordinaria abbonamento mensile ombrellone/lettino (scontata del 10%) e della tariffa ordinaria abbonamento 10 giorni ombrellone/lettino (scontata del 2%):

• Coloro che non hanno residenza anagrafica nel Comune di Atrani, proprietario di abitazione ubicata nel territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo regolarmente registrato;

• Coloro che hanno residenza anagrafica nel Comune di Atrani, proprietario di abitazione ubicata nel territorio di Atrani o intestatario di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo regolarmente registrato, ma risulta non avere la dimora abituale sul territorio comunale così come stabilito al punto 2 lett. a) di cui sopra;

Qui la delibera.

Qui l’allegato.