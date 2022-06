Assegnato ad Asti il XXI Trofeo Luigi Santoriello. Vince Volterra

Ai XXIII Giochi Giovanili della Bandiera – Città di Asti 2022, svoltosi nello scorso fine settimana, il Gruppo Storico Sbandieratori città di Volterra si aggiudica la combinata under 15 ed il XXI Trofeo “Luigi Santoriello” consegnato dal presidente degli Sbandieratori CAVENSI, Domenico Burza.

Il Trofeo, nato in occasione della prima edizione dei Campionati italiani giovanili tenutisi a Cava de’ Tirreni il 14, 15 e 16 settembre 1990, è dedicato alla memoria di Luigi Santoriello, uno dei primi dieci sbandieratori cavesi, ed è stato nuovamente assegnato quest’anno dopo 10 anni di interruzione. Circa 300 gli atleti sbandieratori e Musici che hanno partecipato alla importante competizione organizzata dalla FISB – Federazione Italiana Sbandieratori.

Ventitré i gruppi partecipanti, provenienti da tutta Italia :

Lombardia,-Sbandieratori Torre dei Germani, Emilia Romagna-APS Contesa Estense Città di Lugo,

Associazione Sbandieratori e Musici Maestà della Battaglia,, Contrada Borgo San Luca,Contrada San Giorgio,

Contrada Santa Maria in Vado, Rione dè Brozzi, Rione Santo Spirito-Marche-

Sestiere Porta Solestà, Sestiere Piazzarola, Sestiere Porta Romana-Piemonte-Associazione Borgo San Lazzaro, Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana A.S.T.A., Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, Borgo San Pietro del Palio di Asti, Comitato Palio Borgo Don Bosco, Comitato Palio Rione San Martino San Rocco, Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude, Rione Santa Caterina del Palio di Asti-Toscana-Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta, Gruppo Storico Sbandieratori e Balestrieri Città di Volterra-Veneto-APS Musici e Sbandieratori Arquatesi, Gruppo Storico Megliadino San Vitale. Ad assegnare il riconoscimento ai giovani atleti,oltre al presidente Mimmo Burza, anche la presidente della FISB, la cavese Antonella Palumbo che, con le sue belle parole, ricordato la storicità ed importanza del Trofeo “Luigi Santoriello”. Il Trofeo fu istituto ed assegnato per la prima volta nel 1990 ed aveva come obiettivo,secondo il presidente dell’epoca Peppe Romano:”..ricordare un amico prematuramente scomparso, ma soprattutto perché riteniamo che la pace si persegua attraverso la conoscenza diretta. Vi accorgerete che anche se i dialetti sono diversi, è facile capirsi e volersi bene.”

La coppa, in ceramica , è stata ideata dal maestro cavese Giuseppe Cicalese. Ora si attende il prossimo anno per il probabile svolgimento del Campionato a Cava de’Tirreni.

Antonio Di Giovanni