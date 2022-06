Il caffè freddo solo dopo la campagna acquisti perché queste info di mercato bollenti non fanno fare sonno tranquilli. Brutto leggere i giornali che tutti sono cedibili.

Una squadra di viaggiatori stanchi di stare a Napoli sembra la cosa più squallida.

Il presidente ha le sue colpe circa gestione contrattuali ma sicuramente conosce gli obiettivi da raggiungere.

Ci vuole una squadra equilibrata con uomini di esperienza e talenti.

Non possiamo dare facilmente al Maradona e fuori casa 21 punti per partecipare come circensi al prossimo campionato.

Identità napoletana forza morale e tecnica per riprendere un cammino azzurro possibilmente vincente.

Aspettando Castel di Sangro