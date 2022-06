Asl Napoli 3 Sud: l’appello per la donazione di sangue. Come accade ogni anno, con l’approssimarsi della stagione estiva si registra un calo delle donazioni di sangue. Si tratta di un problema diffuso sull’intero territorio regionale campano, con la conseguente difficoltà di reperirne anche da altri centri.

Nei mesi estivi il fabbisogno, in particolare per i pazienti anemici cronici anche a domicilio non si riduce, ma spesso si acuisce. Talvolta anche i turisti presenti sul territorio hanno bisogno di sangue e si rivolgono alle strutture pubbliche.

I centri di raccolta Asl Napoli 3 Sud sono sempre aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11. Sono attivi all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, al Maresca di Torre del Greco ed al Santa Maria della Pietà di Nola.

Ai donatori che si presentano presso i centri vengono effettuate le analisi del sangue. È possibile donare anche attraverso le associazioni di volontari convenzionate Asl presso le loro sedi o le loro autoemoteche:

• Avis Sant’Anastasia,

• Avis Torre del Greco,

• Fincantieri Castellammare di Stabia,

• Fratres (sezioni di Pimonte, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata).

In quest’ultimo caso bisogna contattare le singole associazioni per informarsi su date e orari delle raccolte previste e destinate all’Asl Napoli 3 Sud.

Può donare chiunque, purché sia sano, d’età compresa fra i 18 ed i 65 anni, di peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi.

Per i residenti in penisola sorrentina il riferimento è il Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale Asl Napoli 3 Sud dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia:

Direttore Eduardo Gattola, coordinatore infermieristico Ferdinando Donnarumma, 081.8729418 accettazione donatori – 081.8729419 sala visita.