” Artemisia tra amore e magia” di LAURA VINACCIA a Villa Fondi

GIOVEDI’ 23 GIUGNO ORE 20:30 la Città di Piano di Sorrento con l’Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ” Artemisia tra amore e magia” DI LAURA VINACCIA

Saluti di

GIOVANNI IACCARINO vicesindaco e assessore alla cultura letture:

ALESSIA CESINA scrittrice

TERESA EMANUELA LEONE curatrice di mostre

dialoga con l’autrice: BIAGIO VERDICCHIO giornalista

intrattenimento musicale: Gennaro Vinaccia cantante GIULIO Castellano pianista

TERRAzzA VILLA FONDI INGRESSO GRATUITO – LA CITTADINANZA E’ INVITATA

Mia Pascucci vive a Napoli con i genitori, ha una laurea in moda e design ma è “costretta” a lavorare in un fast-food. Il suo sogno è quello di fare la stilista ma teme che, ormai, sia destinato a rimanere tale.

Un giorno però, tornata a casa dal lavoro, trova una lettera di assunzione da parte di un’azienda di moda di Roma, Artemisia. Mia decide immediatamente di partire per la Capitale ma scopre che il lavoro che si trova a svolgere è ben diverso dal disegnare abiti: deve venderli, catalogarli e allestire le vetrine. La sua iniziale delusione viene però “annullata” dalla presenza di un ragazzo estremamente sexy e dallo sguardo provocante sempre disponibile a svolgere qualsiasi mansione in azienda. Con sua grande sorpresa, scopre che si tratta di Daniel Berlucchi, il proprietario di Artemisia, considerato tra i dieci uomini più sexy d’Italia e assidua presenza sulle copertine delle principali riviste di gossip. Eppure, ogni volta che lo osserva, che ci parla, continua a domandarsi come possa un uomo così importante apparire in realtà il “ragazzo della porta accanto”.

Mia, però, cerca di convincersi che è venuta a Roma solo per lavoro e per dedicarvi anima e corpo. Ma è davvero possibile per lei rimanere indifferente quando lui le passa vicino e la sfiora? E quando i loro occhi si incontrano? Respira profondamente e ripetilo ancora, Mia, sei venuta a Roma solo per lavoro!