Arrivano le mappe Discover Amalfi Coast, grazie al Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi distribuisce le mappe Discover Amalfi Coast. Un valido aiuto per scoprire la Costiera Autentica.

Propri in questi giorni le Tourist Map Discover di Positano, Praiano, Amalfi e Vietri sul Mare sono in consegna agli associati del Distretto e ai comuni aderenti.

Con le mappe si offre ai propri visitatori un servizio di primaria importanza perché oltre alle informazioni geografiche includono anche una proposta di visita della Costa d’Amalfi autentica. Grazie ai QR Code il supporto cartaceo è punto di accesso per una narrazione aumentata.

Un plus che arricchisce la semplice mappa di un ulteriore livello, quello emozionale, che rende l’esperienza dei luoghi una connessione positiva e persistente.

Il progetto vede la collaborazione del main sponsor Travelmar , di Officine Zephiro Media Company , il patrocinio di Unpli Salerno e dei comuni di Positano, Praiano, Amalfi, Maiori e Vietri sul Mare.

Quanti desiderano ricevere gratuitamente le mappe da distribuire presso la propria attività, possono aderire all’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, cominciando ad avere uno dei tanti vantaggi che provengono dall’iscrizione.

Per maggiori informazioni basterà consultare il sito del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.