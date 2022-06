Appuntamenti importanti per l’Academy Sorrento. Quella di mercoledì sarà una giornata importante per il Sorrento: in campo Under 14 e Under 16 per il ritorno degli ottavi di finale dei play off regionali (l’Under 17 ha perso di recente la finale regionale a dimostrazione del grande lavoro del settore giovanile rossonero), ma soprattutto torna in campo la Juniores per la fase finale dei playoff. Ottavi di finale in gara secca allo stadio Italia contro la Cavese, match difficile ed intrigante per la squadra di Giulio Russo che ha chiuso in testa il proprio girone: “Iniziamo di nuovo a fare sul serio dopo una lunga sosta nella quale abbiamo ricaricato le batterie – spiega mister Russo – cercando di mettere benzina nelle gambe e dando anche a qualche ragazzo la possibilità di esordire in prima squadra. Speriamo sia la prima di quattro finali, affronteremo una rivale competitiva ma d’ora in avanti sarà sempre così. Il livello arrivati a questo punto fisiologicamente si alza e quindi siamo consapevoli che ci sarà da sudare. Cercheremo di fare la partita, abbiamo la fortuna di giocare in casa e vogliamo sfruttare il fattore campo pur avendo massimo rispetto per la Cavese. Abbiamo fatto cose straordinarie sin qui e vogliamo continuare a stupire”.