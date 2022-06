Aponte a Sorrento metterà a disposizione 40 milioni di euro per centro fieristico e parcheggio sotto al Campo Italia. Domani incontra il sindaco Coppola

Aponte a Sorrento metterà a disposizione 40 milioni di euro per centro fieristico e parcheggio sotto al Campo Italia. L’intenzione del fondatore della MSC è rivelata con un post sul suo profilo pubblico dall’ex assessore e geometra Raffaele Apreda

Insieme a una serie di imprenditori Sorrentini ho appena avuto l’onore ed il piacere di ascoltare il Presidente Gianluigi Aponte, ebbene ha appena detto davanti a tutti di volere mettere a disposizione per la città, a fondo perduto, 40 milioni di Euro e oltre per finanziare la realizzazione di un centro fieristico e di un parcheggio al di sotto del Campo Italia che conseguentemente diverrebbe un vero e proprio gioiello. Speriamo che non ci si incarti e non si perda l’opportunità e l’entusiasmo di quest’uomo straordinario.

L’incontro è avvenuto oggi al centro MSC di Sant’Agnello , probabilmente anche alla presenza del sindaco Piergiorgio Sagristani, e ha suscitato vari commenti, ma a noi interessa fare il punto sullo stato attuale delle cose.

La vicenda la abbiamo seguita nel corso degli anni, non è la prima volta che ne sentiamo parlare ( sono quasi 40 anni che seguiamo Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina ) a dire il vero c’è stata la cordata di imprenditori, Sorinvest, proprio qualche anno fa, che sembrava concretizzasse l’intervento . All’inizio questa cordata di imprenditori voleva fare il percorso meccanizzato per il porto, e a questo intervento era collegato il centro fieristico e il parcheggio sotto al Campo Italia, e sembrava che non avrebbe voluto farlo più se non poteva fare il percorso meccanizzato. Ricordiamo che l’amministrazione Coppola ha deciso di farlo con fondi pubblici, parte della Regione Campania, anche sulla base che il percorso meccanizzato è di rilevanza tale da non poterlo dare ai privati e si autofinanzierà . Anche lo stesso Campo Italia dovrebbe essere adeguato e allargato cosa che, pare, venisse osteggiata dalle strutture alberghiere. In effetti un campo di calcio è preferibile all’esterno del paese, come a Massa Lubrense per esempio, ma anche in quel caso ci sono problemi.

Ora questa notizia accolta bene da tutti per un rilancio turistico della Città che sta vivendo un suo momento molto positivo .

La buona notizia è stata confermata anche da voci di corridoio istituzionali, domani Aponte incontrerà anche il sindaco di Sorrento Massimo Coppola per una sinergia istituzionale.