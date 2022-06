Antonio Vuolo si conferma per la quarta stagione al Futsal Coast. Arrivano ancora conferme per il Futsal Coast che, dopo Amendola, Mansi e mister Gambardella, annuncia anche la presenza di Antonio Vuolo per la prossima stagione. “Il Futsal Coast comunica che Antonio Vuolo vestirà la nostra maglia anche per la stagione 2022/2023.V uolo, classe 1981, veterano di questo sport è giunto alla sua quarta stagione con la maglia del Coast dopo le tante esperienze accumulate in carriera. Porterà al gruppo esperienza e spirito di sacrificio, elementi imprescindibili per affrontare questo nuovo campionato”, si legge nel comunicato.

💪🏻⚽️💙