Anna Amendola sindaca di Lettere. Ora al via il progetto Le Frontiere di Amalfi

Lettere ( Napoli ) . Anna Amendola è la nuova sindaca di Lettere paese dei Monti Lattari famoso per il Castello antico possedimento della Repubblica Marinara d’ Amalfi . Alle Amministrative 2022 la neo eletta prima cittadina ha ottenuto il 100% delle preferenze, non erano presenti altre liste, dopo strascichi e divisioni all’interno della ex maggioranza

La sua lista “Lettere nel cuore” era l’unica ammessa alle elezioni. Abbondantemente superato il quorum, con un’affluenza alle urne del 67,80%. Ma bastava il 40 per cento.

Alla neo sindaca gli auguri della redazione di Positanonews. Ricordiamo che fra i progetti uno riguarda la Costiera amalfitana come ha scritto in un post

Il progetto 𝙇𝙚 𝙁𝙧𝙤𝙣𝙩𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝘼𝙢𝙖𝙡𝙛𝙞, che istituimmo nel 2016 in collaborazione col Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮̀ 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘀𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗻𝗻𝗶𝗼.

Alle centinaia di alunni già coinvolti nella riscoperta del 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 quale elemento storico strettamente connesso alle fortune dell’antica repubblica amalfitana, se ne aggiungeranno molti altri, impegnati in attività sempre più coinvolgenti ed istruttive.