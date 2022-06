Ancora un intervento salvavita con l’elicottero per un incidente sul Sentiero degli Dei: sono troppi. Sta diventando veramente un tormento questa estate a causa degli incidenti che stanno avvenendo in continuazione sul Sentiero degli Dei, il più famoso d’Italia, forse del mondo, percorso ogni giorno da migliaia e migliaia di persone. In altre realtà, più evolute e civili della nostra, ci sono più regole da rispettare, tra numero chiuso e molti più controlli. Il Sentiero degli Dei non è più una semplice passeggiata, ma una vera e propria autostrada della montagna, senza requisiti di sicurezza. Non si deve intervenire perché sarebbe un grosso errore fare interventi che possano in qualche modo alterare la naturalezza del percorso. Qualcuno parla di cementificare, altri parlano di mettere delle protezioni. Ma questo altererebbe la natura. Bisogna semplicemente avvisare le persone del pericolo che corrono e fare in modo che non siano troppe le persone a percorrere il sentiero, come invece sta avvenendo. Quindi bastano numero chiuso e controlli. Inoltre, non dovrebbe essere permesso l’accesso se non si posseggono determinati requisiti.

L’intervento è avvenuto in un posto molto difficile, tra il 3.3.5, quindi dopo Positano, probabilmente tra Praiano ed Agerola.