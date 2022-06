Ancora un incidente a Sorrento, la precisazione

Ancora un incidente a Sorrento: urtato un passante. Ancora un incidente in Penisola Sorrentina questa mattina, mercoledì 29 giugno 2022, questa volta a Sorrento lungo il Corso Italia. Stando alle prime ricostruzioni, uscendo da una pompa di benzina, un’automobile avrebbe urtato un passante.

Seguiranno aggiornamenti.

Riceviamo e pubblichiamo una precisazione sulla ricostruzione dell’incidente “… Mi accingevo ad uscire dalla pompa di benzina esso per immettermi nella carreggiata sinistra direzione S. Agnello avendomi lasciato precedenza la macchina nella direzione opposta ma in quel momento un motorino ha sorpassato a tutta velocità la suddetta macchina e eseendo troppo alta la velocità non ha avuto la possibilità di effettuare l’arresto del motociclo rovinando sull’asfalto davanti ai miei occhi ed urtando la mia vettura. Ecco come si sono svolti esattamente i fatti,..”