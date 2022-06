Ancora incubo Circumvesuviana: caos e ritardi da Napoli a Sorrento. Continuano i problemi per la tratta Napoli-Sorrento, tra ritardi, blackout, assembramenti, informazioni non chiare e corse che saltano. Insomma, prendere un treno e raggiungere la propria meta è ormai un incubo per i pendolari e per i vacanzieri.

In certi momenti tutto sembra filare liscio, in altri si verificano situazioni come il maxi ingorgo di ieri a Pompei, sul treno che da Sorrento rientrava a Napoli, che rendono il viaggio una scommessa o impediscono di prendere il mezzo, costringendo ad aspettare il successivo. Dovrebbe partire un treno ogni 2 minuti, che deve poi percorrere un’ora e un quarto di viaggio, ma non sempre succede. Saltano le corse, soprattutto nella fascia oraria 7-9. Si accumulano ritardi. Ed in tanti restano in stazione.

Tra Sorrento e Napoli ci sono anche Pompei, Ercolano, Vico Equense e altre fermate clou del turismo del Mezzogiorno: le cause del sovraffollamento si devono a questa sovrapposizione di mete. Se salta o ritarda una corsa, insomma, si inceppa tutto il flusso. E, purtroppo, non succede raramente. E stazioni diroccate (come Castellammare), o con transenne a causa dei lavori in corso (come Sant’Agnello) contribuiscono a rendere la situazione ancora più complicata.