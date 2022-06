Anche Positano tra le 10 spiagge a misura di bambino della Campania. Sono dieci le località marine campane dove le spiagge sono a misura di bambino, nove delle quali in provincia di Salerno. Le Bandiere verdi sono in tutto 153 quest’anno, con 4 nuovi ingressi, di cui una sola new entry in territorio italiano. 8 sono all’estero, di cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. A sceglierle sono stati circa 3mila pediatri italiani e stranieri che hanno collaborato ad uno studio iniziato nel 2008. Il riconoscimento è stato ideato dal pediatra Italo Farnetani e va a quelle località costiere con caratteristiche ideali per i bambini.

Il primo fattore fondamentale per definire una spiaggia verde è il fondale, che deve essere sabbioso e basso. La sabbia deve essere particolarmente fine e soffice, non devono esserci sassi e poi sulla spiaggia devono essere presenti strutture dedicate ai giochi per i bambini.

Le spiagge salernitane sulle quali sventolano le Bandiere Verdi sono: Agropoli, Lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Centola – Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica Acciaroli, Positano con le spiagge Arienzo, Fornillo e spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri.