Anche oggi due interventi del CNSAS lungo il Sentiero degli Dei. Anche per oggi 2 interventi in costiera amalfitana per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, ancora una volta il sentiero degli Dei.

Nella tarda mattinata di oggi la Centrale operativa 118 ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania un escursionista colto da malore nei pressi del chiosco dei limoni, lato Nocelle (SA). I tecnici del CNSAS Campania hanno raggiunto l’uomo fortunatamente già in carico all’equipe sanitari 118.

Solo un paio di ore dopo, la Centrale operativa dei Carabinieri di Salerno e successivamente il 118 hanno nuovamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sempre per un incidente lungo il sentiero degli Dei. Nei pressi della mattonella 9B, un uomo di 59 anni, di origini americane, è precipitato per una quindicina di metri mentre scendeva alcune scale lungo un tratto di sentiero. L’elisoccorso 118 di Salerno è decollato immediatamente ed ha sbarcato l’equipe sanitaria nei pressi dell’infortunato che ha riportato traumi alle costole e a un femore. L’uomo è stato stabilizzato ed imbarellato e poi recuperato dall’elisoccorso 118 tramite verricello, mentre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno assistito e riaccompagnato una persona che era in compagnia del precipitato e che quindi era visibilmente scossa per l’accaduto. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.30.

Nonostante la miriade di interventi che stiamo gestendo, ormai con enormi difficoltà, rimane l’assoluto silenzio da parte della Regione Campania sull’assenza di risorse finanziarie destinate al Soccorso Alpino e Speleologico per l’anno in corso.