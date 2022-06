CAMPANIA, ANAS: INTERVENTI NOTTURNI NELLA GALLERIA ‘SAN VITO’ LUNGO LA SS18/VAR “CILENTANA”, IN PROVINCIA DI SALERNO

interdetta in alcune notti la tratta tra gli svincoli di Ceraso e Futani, nel territorio comunale di Cuccaro Vetere

tra il 6 ed il 9 giugno e tra il 13 ed il 16 giugno, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo

Lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana” – per l’esecuzione di alcune attività afferenti a verifiche ed indagini geognostiche all’interno della galleria ‘San Vito’ – si rende necessaria la chiusura al traffico di una tratta stradale, nel territorio comunale di Cuccaro Vetere, in provincia di Salerno.

L’esecuzione degli interventi è stata programmata in orario notturno per contenere i disagi alla circolazione; nel dettaglio, nelle notti comprese tra il 6 ed il 9 giugno e tra il 13 ed il 16 giugno – esclusivamente tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo – sarà attiva la chiusura al traffico della SS18/VAR, in entrambi i sensi di marcia, dal km 139,760 al km 147,085, tra gli svincoli di Ceraso e Futani.

Durante l’interdizione della galleria, la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi indicati in loco mediante apposita segnaletica, ad eccezione dei veicoli diretti a Ceraso che potranno proseguire sulla SS18/VAR “Cilentana” fino al km 139,760 (svincolo di Ceraso), che resterà aperto solo in direzione da e per Salerno e dei veicoli diretti a Futani che potranno proseguire sulla SS18/VAR “Cilentana” fino al km 147,085 (svincolo di Futani) che resterà aperto solo in direzione da e per Sapri.

Resterà chiuso, invece, per tutte le direzioni lo svincolo di Cuccaro Vetere al km 145,600.