Ana de Armas in vacanza tra Capri e la Costiera Amalfitana. La Costiera Amalfitana e Capri continuano ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la costa d’Amalfi, l’isola azzurra e la Penisola Sorrentina sono tornate ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

E, ad aver scelto proprio Capri e la Costiera Amalfitana, è anche Ana de Armas, attrice e modella cubana naturalizzata spagnola, ex di Ben Affleck.

In una serie di foto sul suo profilo Instagram, seguito da più di sei milioni e mezzo di persone, Ana de Armas ha documentato la sua vacanza in Italia tra Positano e Capri, con gite in barca ai Faraglioni e storie dedicate alle delizie della cucina campana, a partire dalla pizza, accompagnate da musica a tema, tra “Buongiorno a te” di Luciano Pavarotti e “Funiculì funicolà”.