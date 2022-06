Ambiente. Sulle spiagge e sui lidi di Sorrento, sventola la Bandiera Blu

La Bandiera Blu sventola da ieri nella villa comunale, sui lidi e sulle spiagge di Sorrento. La cerimonia dell’alzabandiera si è tenuta nel corso di manifestazione cui hanno preso parte autorità politiche, militari, concessionari di servizi di balneazione e numerosi cittadini.

Gli interventi del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, hanno aperto la cerimonia impreziosita

dalle note dell’Inno alla Gioia, eseguite da una rappresentanza degli studenti del liceo artistico musicale “Francesco Grandi”, diretti da Domenico Guastafierro.

Foto 3 di 6











“Per il quinto anno consecutivo la nostra città ha ottenuto questo importante riconoscimento – ha dichiarato Di Prisco -. Una conferma della bontà delle azioni avviate da questa amministrazione, per conseguire risultati in termini di sostenibilità e di tutela ambientale. Una sfida che non si ferma, ma che continua per consolidare i risultati raggiunti, e migliorare la vivibilità delle spiagge e dei servizi offerti”.

La Bandiera Blu è attribuita dalla Fee, la Foundation for Environmental Education Ialle località le cui acque sono risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, in base alle analisi eseguite dalle Arpa. Ma le acque pulite sono solo il primo passo per aggiudicarsi il vessillo: sono ben 32, infatti, i criteri di valutazione del programma, aggiornati periodicamente, che bisogna soddisfare.