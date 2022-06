Amalfi: vie del mare potenziate in occasione della Regata Storica. In occasione del week-end di eventi della 66esima edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare in programma ad Amalfi dal 3 al 5 giugno, il Comune consiglia di valersi del trasporto via mare per raggiungere il territorio.

Vediamo di seguito tutte le corse via mare messe a disposizione dalla Travemar:

VENERDÌ 3 GIUGNO

Salerno – Amalfi: 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 13.00 – 14.10 – 15.30 – 17.10 – 18.30 – 20.30

Amalfi – Salerno: 10.35 – 12.45 – 14.10 – 16.15 – 17.45 – 19.10 – 20.30 – 00.45

SABATO 4 GIUGNO

Salerno – Amalfi: 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 13.00 – 14.10 – 15.30 – 17.10 – 18.30 – 20.30

Amalfi – Salerno: 10.35 – 12.45 – 14.10 – 16.15 – 17.45 – 19.10 – 20.30 – 00.45

DOMENICA 5 GIUGNO

Salerno – Amalfi: 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 13.00 – 14.10 – 15.30 – 17.10 – 18.30 – 20.30

Amalfi – Salerno: 10.35 – 12.45 – 14.10 – 16.15 – 17.45 – 19.10 – 20.30 – 21.30

Via mare ma non solo: per le giornate del 4 e 5 giugno la Sita, azienda operante nel trasporto pubblico locale via gomma, ha comunicato gli orari in riferimento alle giornate di Regata, con la chiusura al transito del tratto tra piazza Flavio Gioia I e II ad Amalfi dalle 18 e 30 alle 21 e 30 nella giornata del corteo storico del 4 giugno, nonché il divieto di transito per tutti i veicoli tra il bivio di Castiglione di Ravello e quello di Lone.

Nel corso della giornata in questione, tutti i collegamenti da Amalfi per Agerola, Pogerola, Sorrento e viceversa osserveranno come capolinea di arrivi e partenze piazza Flavio Gioia; mentre tutti i collegamenti da Amalfi per Maiori, Salerno, Ravello e Scala e viceversa osserveranno come capolinea la fermata di piazza Municipio (all’altezza del Gran Caffè).

Il giorno del Palio principale, il 5 giugno, chiusura al transito tra piazza Flavio Gioia I e II ad Amalfi dalle 17 alle 20 e 30 nonché il divieto di transito per tutti i veicoli tra il bivio di Castiglione di Ravello e quello di Lone.