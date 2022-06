Positanonews, primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ha pubblicato prima di tutti i giornali online della Campania la vittoria di Amalfi nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare con Venezia, Genova e Pisa . Abbiamo scelto di rilanciare tutte le dirette sul social network di facebook istituzionali del Comune di Amalfi, per dar rilevanza all’ufficialità e moltiplicarne l’eco. A livello mediatico è stata superba la splendida diretta su Rai Due , che ha avallato le nostre previsioni e gli auspici del caro professor Gargano . Sul posto per noi c’erano in tanti, Rosaria da Vettica, moglie di Guido un ex rematore, Micky Cinque con le sue splendide foto ( sua per Positanonews quella di questo articolo ) mentre altri seguivano dal desk per informare i tanti nostri lettori in rete e lo hanno fatto con entusiasmo. In questa Regata hanno vinto in tanti, l’eroico equipaggio del Galeone, che con il cuore e l’anima è riuscito a spuntarla, l’organizzazione, i volontari, ma anche personalmente il primo cittadino Daniele Milano che ha seguito passo passo tutto di questa manifestazione e ha lottato, con gli altri sindaci, per la legittima diretta su Rai Due che ha permesso a milioni di persone di poter partecipare a queste emozioni indescrivibili il cui eco mediatico porteranno un enorme ritorno di immagine alla Città . Hanno vinto tutti ad Amalfi , una vittoria di resilienza dopo due anni di sofferenza ed ora si ricomincia a combattere. Forza Amalfi