Amalfi, tentavi di truffa ai danni degli anziani. Massima attenzione

Amalfi, ancora tentativi di truffa ai danni degli anziani. Sono diverse le segnalazioni giunte alla locale Compagnia dei Carabinieri, tutte dello stesso tenore. Persone senza scrupolo che contattano telefonicamente soggetti anziani fingendosi corrieri e chiedendo soldi per consegnare un pacco destinato ad un nipote, oppure inscenando un incidente che vede coinvolto sempre un figlio o un nipote che necessita urgentemente di soldi. O ancora altre scuse ma tutte finalizzate ad unico scopo, quello di estorcere indebitamente soldi alla vittima.

Oramai il cercare di approfittare di persone deboli per ottenere un facile ed illecito guadagno è diventato un fenomeno sempre più diffuso.

Le persone anziane restano, purtroppo, dei facili bersagli da parte di persone disoneste che approfittano della loro buona fede per estorcere denaro e spesso riescono nel loro intento restando impuniti.

Noi di Positanonews abbiamo parlato spesso delle truffe agli anziani e continueremo a farlo sperando possa servire a mantenere alta l’attenzione.

Ed invitiamo a segnalare ogni tentativo di truffa ed ogni situazione anomala alle Forze dell’Ordine.