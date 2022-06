Amalfi, sorteggio operatori economici per l’affidamento di lavori di rifacimento di alcuni tratti di asfalto sulla S.S. 163

Il Comune di Amalfi, con Avviso pubblico, rende noto che la determina a contrarre n. 558 del 31.05.2022 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di alcuni tratti di asfalto sulla S.S. 163 in seguito ai lavori di ammodernamento della rete distributrice di acqua potabile nel Comune di Amalfi stabilisce che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a) sub 2.2), della L. 108/2021, consultando 5 operatori economici per l’affidamento, in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 con espletamento della gara telematica attraverso lettera d’invito tramite la piattaforma elettronica MePA.

Per tali motivi il Comune avvisa che lunedì 20 giugno 2022 alle ore 10.00, presso la sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale San Benedetto in Largo F.sco Amodio, si terrà il sorteggio pubblico per l’individuazione di 5 operatori economici relativamente alla procedura di gara indetta con determina a contrarre n. 588 del 31.05.2022, in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per lavorazioni riferibili alla categoria prevalente OG3, accreditati presso il Comune di Amalfi attraverso l’elenco approvato con determina n. 791 del 15.09.2017 e successivi aggiornamenti, dovendo espletare la gara telematica tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Il sorteggio non vincola l’amministrazione che ha la facoltà di non procedere all’espletamento della gara per giustificati motivi, senza che le ditte possano vantare alcuna pretesa.