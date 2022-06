Amalfi, Sigismondo Nastri ricorda Andrea Cerenza. Il giornalista Sigismondo Nastri ricorda il prof. Andrea Cerenza, scomparso nella giornata di ieri.

UN PENSIERO PER ANDREA CERENZA

C’è sicuramente qualcosa di misterioso che concatena gli eventi. La morte del professore Andrea Cerenza arriva nel momento in cui Amalfi si accinge a rievocare, col corteo medievale e la competizione remiera, la sua storia di repubblica marinara. Insieme alle città consorelle, Genova, Pisa e Venezia.

Egli ha dedicato l’intera esistenza a ripercorrere questa storia, a indagarla, a trasmettere ai giovani la passione, e la curiosità, per portare avanti sempre più approfondite ricerche.

Lo ha fatto dalla cattedra – era docente all’Istituto tecnico commerciale – e coinvolgendo giovani di valore nella realizzazione di un sogno a lungo coltivato: il Centro di cultura e storia amalfitana. Che ora – e questo è un appello che mi viene spontaneo – dovrebbe essere intitolato a lui.

Il Centro di cultura e le municipalità della Costiera, di un personaggio come Andrea Cerenza, attivissimo e lucido fino a questa mattina, alla veneranda età di 92 anni, dovrebbero conservare perenne la memoria. Per l’esempio di vita che ci lascia, la testimonianza d’amore per la propria terra che ci trasmette in eredità con i suoi saggi, le sue relazioni, i suoi insegnamenti, i suoi libri.